"Ми усвідомлюємо, що у нашої команді все йде не так добре. Сподіваємося, що вже у неділю зіграємо гру, в якій наберемо 3 очки. Я в чотирьох поєдинках без забитих голів. Це мене дуже засмучує, тому що я щодня працюю над тим, щоб забивати і допомагати Металісту 1925 з перемогами та голами, і в наступній грі я хочу повернутися на гольовий шлях.

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І ми, і тренер, готуємося зіграти чудову гру в неділю і позбутися цієї поганої серії, яка з нами трапилася. Я сподіваюся, що в Одесі наша команда зіграє чудову гру. І до Харкова ми повернемося з трьома очками. Мої виступи в Україні? Це були п’ять місяців чудового досвіду, який Бог подарував мені в моєму житті. Я дуже щасливий тут, у Металісті 1925, і сподіваюся й надалі допомагати команді.

Чи не злякався снігу? Трошки важко, коли вперше зустрічаєшся зі снігом та холодом. Але Бог зміцнює мене кожного дня, щоб я міг зробити все можливе, щоб забути на час про холод і продовжувати бездоганно виконувати свою роботу тут, у Харкові", – поділився Марлісон у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Додамо, що харків'яни не знають смаку перемог вже у 6 поспіль поєдинках – 5 з них в УПЛ. Матч Чорноморець – Металіст 1925 відбудеться вже завтра, 12 грудня, початок о 14:00.

Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль