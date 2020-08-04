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Маркос Антонио продлил контракт с Шахтером

11:21 - Читати українською
Маркос Антонио продлил контракт с Шахтером
Маркос Антонио / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио еще не скоро покинет донецкий клуб.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Маркосом Антонио.

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Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года. Напомним, Антонио стал игроком Шахтера в январе 2019-го, однако закрепился в основном составе лишь в сезоне 2019/20.

К слову, бразилец сыграл 28 поединков в прошлом сезоне за "горняков", отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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