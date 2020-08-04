Шахтер – Вольфсбург: лидер "волков" шокирован проведением матча Лиги Европы в Украине

Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд сомневается в целесообразности проведения матча 1/8 Лиги Европы против Шахтера в Украине.

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – отметил Арнольд в комментарии Bild.

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Добавим, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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