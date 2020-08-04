Шахтер – Вольфсбург: лидер "волков" шокирован проведением матча Лиги Европы в Украине

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – отметил Арнольд в комментарии Bild.
Шахтер – Вольфсбург: тренер немецкого клуба пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы
Добавим, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.
Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.
Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут