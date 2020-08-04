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Шахтер – Вольфсбург: лидер "волков" шокирован проведением матча Лиги Европы в Украине

10:22 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: лидер "волков" шокирован проведением матча Лиги Европы в Украине
Максимилиан Арнольд / Bild

Полузащитник Вольфсбурга Максимилиан Арнольд сомневается в целесообразности проведения матча 1/8 Лиги Европы против Шахтера в Украине.

 

"Странная ситуация, когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа. Мы полетим туда, поскольку профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Постараемся как можно меньше контактировать", – отметил Арнольд в комментарии Bild.

Шахтер – Вольфсбург: тренер немецкого клуба пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы

Добавим, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало предупреждение о частичном ограничении поездок в Украину из-за коронавируса.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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Шахтер – Вольфсбург: тренер немецкого клуба пожаловался на кадровые проблемы перед матчем Лиги Европы
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Шахтер Шахтер Максимилиан Максимилиан Арнольд Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы коронавирус Шахтер - Вольфсбург
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