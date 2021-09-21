Один из ведущих игроков Челси Маркос Алонсо больше не будет становиться на колено в рамках акции "Black Lives Matter" (Жизни темнокожих имеют значение). Но хавбек продолжает поддерживать борьбу с расизмом и выбрал для этого другой путь.

"Я категорически против расизма и любых видов дискриминации. Но я просто считаю, что лучше указать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Так делают в других странах и в других видах спорта.

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Я выбираю такой способ. Я делаю это по-другому. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле утратил влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом я показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом. С партнерами я об этом не говорил. Мы – как одна семья.

У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю, но мы об этом не говорили. Я не думаю, что в этом нет необходимости, но если мне придется, я скажу то же самое, что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-то проблемы. Сейчас я предпочитаю показывать на рукав и буду поступать так и дальше", – приводит слова Алонсо Sky Sports.

Напомним, первым игроком английской Премьер-лиги, который публично отказался от вышеупомянутой идеи, стал вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха. Игроки АПЛ стоят на коленях с июня прошлого года.

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