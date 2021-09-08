Польские фанаты освистали Саутгейта и его подопечных, которые продолжают склонять колено перед стартовым свистком. Левандовски и компания остались стоять.

Олимпийская сборная Германии во время спарринга демонстративно покинула поле из-за расизма

Первый тайм завершился без голов, зато было много борьбы и откровенных грубостей. Перед перерывом едва не дошло до драки, но команды удалось растянуть.

Напомним, несколько дней назад венгерские болельщики также освистывали антирасистскую акцию сборной Англии. В ответ "Три льва" добыли разгромную победу 4:0.

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