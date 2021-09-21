Один із провідних гравців Челсі Маркос Алонсо більше не ставатиме на коліно у рамках акції "Black Lives Matter" (Життя темношкірих мають значення). Втім, хавбек продовжує підтримувати боротьбу з расизмом і обрав для цього інший шлях.

"Я категорично проти расизму і будь-яких видів дискримінації. Але я просто вважаю, що краще вказати на напис "Ні расизму" на рукаві футболки. Так роблять в інших країнах і в інших видах спорту.

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Я обираю саме такий спосіб. Я роблю це по-іншому. Думаю, що жест із коліном в якомусь сенсі втратив своє значення, тому я просто роблю по-своєму. Але я показую, що повністю підтримую боротьбу з расизмом. З партнерами я про це не говорив. Ми – як одна сім'я.

У мене дуже хороші стосунки з усіма, я всіх люблю, але поки ми про це не говорили. Я не думаю, що в цьому є необхідність, але якщо мені доведеться, я скажу те ж саме, що сказав вам. І не думаю, що через це виникнуть якісь проблеми. Зараз я надаю перевагу показувати на рукав і буду чинити так і далі", – наводить слова Алонсо Sky Sports.

Нагадаємо, першим гравцем англійської Прем'єр-ліги, який публічно відмовився від вищезгаданої ідеї, став вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха. Гравці АПЛ стоять на колінах з червня минулого року.

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