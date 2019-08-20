Марко Девич стал игроком Вождоваца

Украинский нападающий Марко Девич нашел себе новый клуб. Экс-форвард сборной Украины перешел в сербский Вождовац.

Экс-нападающий сборной Украины сербского происхождения Марко Девич перешел в Вождовац. Контракт подписан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, последним клубом Девича был азербайджанский Сабах, за который нападающий сыграл 21 матч, забил 8 голов и отдал 1 ассист. Новая команда Марко – Вождовац – выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Сейчас команда из Белграда занимает 10 место.

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В Украине Девич известен по выступлениям за Волынь, Металлист и Шахтер. Также в активе уроженца Сербии 35 матчей за сборную Украины и 7 голов.