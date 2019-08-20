toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Марко Девич стал игроком Вождоваца

11:14 198 Читати українською
Марко Девич стал игроком Вождоваца
Марко Девич / Вождовац

Украинский нападающий Марко Девич нашел себе новый клуб. Экс-форвард сборной Украины перешел в сербский Вождовац.

Экс-нападающий сборной Украины сербского происхождения Марко Девич перешел в Вождовац. Контракт подписан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Селезнев назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Напомним, последним клубом Девича был азербайджанский Сабах, за который нападающий сыграл 21 матч, забил 8 голов и отдал 1 ассист. Новая команда Марко – Вождовац – выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Сейчас команда из Белграда занимает 10 место.

Девич покинул Сабах

В Украине Девич известен по выступлениям за Волынь, Металлист и Шахтер. Также в активе уроженца Сербии 35 матчей за сборную Украины и 7 голов.

blog_ava
Вукоевич назвал лучшего тренера Динамо
08:00
496
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Главное Мир Марко Девич Марко Девич Вождовац Вождовац
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
22
мин
ЛАСК
22:00
Брюгге
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук