Девич покинул Сабах

Украинский форвард Марко Девич попрощался с азербайджанским Сабахом.

Марко Девич прекратил свои выступления за Сабах, об этом сообщил сам футболист в Instagram.

Черноморец не смог согласовать переход Девича, – ТаТо Таке

35-летний нападающий поблагодарил азербайджанский клуба, но о своих дальнейших планах ничего не сообщил.

Напомним, Марко присоединился к Сабаху в августе 2018-го. За это время форвард успел провести 21 поединок, в которых отметился 8-ю голами.

В УПЛ Девич известен своими выступлениями за харьковский Металлист, а также игрок защищал цвета сборной Украины.

Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм