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Девич покинул Сабах

22:06 15 Читати українською
Девич покинул Сабах
Марко Девич / Фото ФК Сабах

Украинский форвард Марко Девич попрощался с азербайджанским Сабахом.

Марко Девич прекратил свои выступления за Сабах, об этом сообщил сам футболист в Instagram.

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35-летний нападающий поблагодарил азербайджанский клуба, но о своих дальнейших планах ничего не сообщил.

Напомним, Марко присоединился к Сабаху в августе 2018-го. За это время форвард успел провести 21 поединок, в которых отметился 8-ю голами.

В УПЛ Девич известен своими выступлениями за харьковский Металлист, а также игрок защищал цвета сборной Украины.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Марко Девич Марко Девич Сабах Сабах
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