Девич покинул Сабах

Украинский форвард Марко Девич попрощался с азербайджанским Сабахом.
Марко Девич прекратил свои выступления за Сабах, об этом сообщил сам футболист в Instagram.
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35-летний нападающий поблагодарил азербайджанский клуба, но о своих дальнейших планах ничего не сообщил.
Напомним, Марко присоединился к Сабаху в августе 2018-го. За это время форвард успел провести 21 поединок, в которых отметился 8-ю голами.
В УПЛ Девич известен своими выступлениями за харьковский Металлист, а также игрок защищал цвета сборной Украины.
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