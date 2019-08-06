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Селезнев назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

10:09 278 Читати українською
Селезнев назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Евгений Селезнев / Малага

Украинский нападающий Евгений Селезнев оценил свое будущее и намекнул на возвращение в Турцию.

"Измир – город, который я очень люблю. Я жил там, когда играл за Акхисар. Моя семья тоже любит Измир. Почему нет? Гезтепе – большой клуб, и каждый игрок мечтает защищать цвета этой команды.

Селезнев может вернуться в Турцию – на украинца уже есть претендент

В Малаге у меня возникли проблемы с адаптацией. По этой причине я хотел бы снова играть в турецкой Суперлиге. Особенно в Гезтепе. Пока я не знаю, что произойдет, но жду новостей", – цитирует Селезнева YeniAsir.

Селезнев покинет Малагу в ближайшие дни, – испанские СМИ

Напомним, Селезнев является футболистом Малаги, за которую выступает с зимы этого года. Украинский нападающий хочет разорвать контракт с испанским клубом.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Гезтепе Гезтепе Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Турция
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