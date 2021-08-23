"Весь наш ресурс – молоді хлопці. У них є талант, але їхні дані зараз не дозволяють боротися на такому рівні. У Зорі два рівноцінні склади, і я їм бажаю пройти Рапід. Це можливо. У Зорі команда вище рівнем.

Голи з дальної відстані і парад дитячих помилок у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 3:4

Ми вірили в камбек, але не потрібно було допускати таке. Звичайно, я знаю, що потрібно робити. Потрібно підсилення, і підсилення хороше у вигляді 3-4 футболістів", – сказав Маркевич у коментарі "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 5-го туру Маріуполь поступився Зорі з рахунком 3:4 і, зазнавши четвертої поразки поспіль, посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

Зоря втримала важку перемогу над Маріуполем у феєричній перестрілці з сімома голами – азовці ледь не відігрались з 1:4