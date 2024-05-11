Манчестер Сити снова одержал победу. Команда выиграла каждую из последних семи игр Премьер-лиги с разницей по крайней мере в два гола. Это самая длинная серия побед команды в АПЛ, когда каждый матч заканчивался с разницей большей, чем один гол. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, когда Манчестер Сити одержал семь побед подряд с мая по август.

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Также отличился полузащитник Манчестер Сити Родри. Он провел 48 матчей подряд в Премьер-лиге, не проиграв за Манчестер Сити. В истории соревнований только Сол Кэмпбелл с ноября 2002 года по октябрь 2004 года имел более длинную беспроигрышную серию (56 игр).

Манчестер Сити сейчас находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ с 85 очками и приближается к чемпионскому титулу. Фулхэм, со своей стороны, находится на 14-м месте с 44 очками.

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