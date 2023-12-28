"Ми хочемо, щоб Карпати грали в атакувальний футбол. Я не розумію такого стилю, коли воротарі та захисники більше часу проводять з м'ячем, ніж півзахисники та нападники.

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Хочемо розвиватися у цьому аспекті. Ще один важливий компонент – пресинг на чужій половині поля. Періодично нам вдавалося це робити восени, але поки це не те, чого ми прагнемо.

Вибір схеми залежить від того, які футболісти є у твоєму розпорядженні. Ми граємо у схемі з чотирма захисниками, але все може змінюватися. По ходу гри можна і 3-5-2 зіграти, ми над цим теж працюємо. Поки що ігрові схеми 4-4-2 та 4-3-3 є для нас пріоритетними", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "леви" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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