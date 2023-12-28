"Я уже соскучился по футболу, но отпуск – вещь необходимая. Футболисты и тренерский штаб должны отдохнуть и с новыми силами подойти ко второй части сезона.

Карпаты увеличили уставный капитал до 400 миллионов

Но даже во время отдыха мы находимся на связи с тренерами, работаем над начальным этапом подготовки, который пройдет во Львове.

Первый этап сборов начнется 22 января. Ориентировочно 6 февраля сыграем стартовый контрольный поединок. Планируем поездку в Испанию для участия в тамошнем турнире. Пока рано говорить о реальности выезда, но планы такие есть.

На днях я посетил тренировочную базу Карпат в Бартатове. Поля там в хорошем состоянии. Если так будет и в январе, то это очень хорошо. На стадионе Украина поле тоже хорошего качества", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных, и являются главным претендентом на выход в УПЛ.

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен