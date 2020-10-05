Андрей Шевченко довызвал Романа Безуса в лагерь "сине-желтых", информирует официальный сайт УАФ. Наставник перевел игрока бельгийского Гента из резервного списка в основной.

Сборная Украины вылетела во Францию – в составе делегации лишь 10 игроков

Такое решение тренерский штаб принял из-за сложной кадровой ситуации в команде – все игроки Шахтера остались в Украине на самоизоляции из-за обнаруженного коронавируса у Степаненко и Пятова, Буяльский и Супряга не смогли присоединиться из-за полученных травм.

Роман Безус станет 22 игроком, который будет готовиться к товарищескому поединку с французами, который состоится 7 октября. Этот спарринг станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а за три дня – Испанию.

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