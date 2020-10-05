"Коронавірус? Такі реалії, до цього потрібно бути готовим. Ось чому Андрію Шевченку потрібно виважено ставитися до того, що кадрові проблеми можуть виникати не тільки через травми, дискваліфікації, але й через вірусну інфекцію.

Шевченко довикликав Безуса у збірну України

З іншого боку, всі ми добре розуміємо, що у фінальній частині чемпіонату Європи потрібно мати 19-20 рівноцінних гравців, тому у тих виконавців, які тільки стукають у двері основного складу, з'явився додатковий шанс довести тренерському штабу, що на них можна розраховувати в серйозних баталіях.

Той же динамівець Ілля Забарний раніше бачив лідера збірної Франції Антуана Грізманна хіба що по телевізору, а в найближчу середу, цілком можливо, зможе в спарингу кинути йому виклик. Саме такі протистояння допоможуть Забарному здобути цінний досвід, стати сильнішим.

Поки що у Андрія Шевченка ще є час для експериментів, адже для його підопічних головне – підготуватися до фінальної частини чемпіонату. Цікаво буде поспостерігати, чого варта збірна України в поєдинку з чемпіонами світу без Андрія Пятова, Миколи Матвієнко, Тараса Степаненка, Олександра Зінченка, Євгена Коноплянки та Мораєса", – цитує Мирона Маркевича Meta Ratings.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

"Шевченко зробив перший важливий крок": у збірній України назвали мету на Лігу націй і пригрозили Іспанії реваншем