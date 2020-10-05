Маркевич: Забарний бачив Грізманна тільки по телевізору, а скоро зможе кинути йому виклик у спарингу
Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич оцінив готовність підопічних Шевченка до прийдешніх матчів.
"Коронавірус? Такі реалії, до цього потрібно бути готовим. Ось чому Андрію Шевченку потрібно виважено ставитися до того, що кадрові проблеми можуть виникати не тільки через травми, дискваліфікації, але й через вірусну інфекцію.
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З іншого боку, всі ми добре розуміємо, що у фінальній частині чемпіонату Європи потрібно мати 19-20 рівноцінних гравців, тому у тих виконавців, які тільки стукають у двері основного складу, з'явився додатковий шанс довести тренерському штабу, що на них можна розраховувати в серйозних баталіях.
Той же динамівець Ілля Забарний раніше бачив лідера збірної Франції Антуана Грізманна хіба що по телевізору, а в найближчу середу, цілком можливо, зможе в спарингу кинути йому виклик. Саме такі протистояння допоможуть Забарному здобути цінний досвід, стати сильнішим.
Поки що у Андрія Шевченка ще є час для експериментів, адже для його підопічних головне – підготуватися до фінальної частини чемпіонату. Цікаво буде поспостерігати, чого варта збірна України в поєдинку з чемпіонами світу без Андрія Пятова, Миколи Матвієнко, Тараса Степаненка, Олександра Зінченка, Євгена Коноплянки та Мораєса", – цитує Мирона Маркевича Meta Ratings.
Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.
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