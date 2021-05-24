"Насколько я знаю, он не сам приходит. Он хочет трех-четырех футболистов. Не знаю, зависит от того, с кем он придет.

"Еще ничего не решено": Де Дзерби готовится к встрече с Шахтером

Удастся ли выстрелить теми, кто есть, как это сделал Луческу в Динамо? Посмотрим. Во-первых, я не знаю, как он работает. Ну Сассуоло – хорошо, Сассуоло. Какая это команда в Италии? Девятая или восьмая? Все говорят об игре команды, а мы увидим в следующем году. Недолго осталось", – признался Маркевич в программе "Мова футболу".

Заметим, Сассуоло во главе с Роберто Де Дзерби по итогам сезона расположился на 8-й строчке турнирной таблицы. По сообщениям прессы, итальянец уже согласовал с Шахтером контракт на два года.

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