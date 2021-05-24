Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби оценил заключительный матч сезона Серии А против Лацио (2:0). Журналисты не забыли спросить и о Шахтере, в который его сватают.

"Я не разочарован, но мы заслужили еврокубки. Мне очень жаль, потому что мы расстаемся. Сегодня мой последний день в Сассуоло, поэтому мы находимся на пике разочарования.

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Я в Шахтере? Возможно. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все решить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о Сассуоло. Я пытался получить возможность проявить свои навыки. Я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя", – цитирует Де Дзерби Tuttomercatoweb.

Заметим, Сассуоло по итогам сезона расположился на 8-й строчке турнирной таблицы, а Роберто работал с коллективом с 2018-го. По сообщениям прессы, итальянец уже согласовал с Шахтером контракт на два года.

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