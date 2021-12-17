"Конечно, мы не попали в группу смерти, – констатирует Яковенко в разговоре с Футбол 24. – По-моему, вполне нормальная группа, в которой наша сборная может и должна финишировать первой. В конце концов, это будет зависеть от многих факторов, которые сложно спрогнозировать. Прежде всего – это кадровая ситуация. Никто не знает, как будут разворачиваться события в июне или сентябре следующего года. Если принимать во внимание то, что имеем сегодня, то наш главный соперник – это Шотландия, они выступали на Евро-2020 и неплохо там выглядели.

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций

В историческом плане наши отношения с армянами складывались непросто. И хотя мы теряли с ними очки, но все равно всегда были сильнее. Да, Армения может испортить нервы трем другим соперникам, впрочем, мы все-таки сильнее и должны брать свое.

У нас конкурентоспособная сборная, и я не вижу никакого спада в ее игре. Произошла смена тренера, а это всегда вносит свои коррективы. Дело не только в тактических аспектах, но и психологических. Случается, что это дает положительный импульс, а иногда нужно время на притирку. Даже если и были какие-то негативные моменты, которых я особо не заметил, то они связаны исключительно с этим. Украина добилась хорошего результата, вышла в плей-офф на чемпионат мира, это дорогого стоит.

Когда Петраков возглавил команду, она находилась в непростой ситуации. Однако сборная смогла выполнить задание. Это очень хороший результат. Возможно, кто-то требует комбинационного футбола, но человек пришел выполнять задания. Вряд ли болельщики радовались, если бы мы демонстрировали прекрасную игру, владели мячом 80% игрового времени, но проигрывали и не давали результата. Петракову вся страна должна сказать "спасибо". И не критиковать, а поддерживать и верить. Я не вижу оснований сомневаться в главном тренере.

Да, Петраков не работал раньше с национальной командой, но когда мы еще выигрывали чемпионат мира, пусть и с молодежной сборной? Как минимум, Александр Васильевич заслуживает уважения и доверия. Надо перестать критиковать человека и дать ему работать в течение длительного времени.

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