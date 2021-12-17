"Чи варто його було продавати Шахтарю, і чому його продали, не можу відповісти, бо це більше питання до керівництва донецького клубу. Я бачив його в іграх за Маріуполь. Але важко об'єктивно оцінювати його рівень за командою, де грала одна молодь, тому азовці багато пропускали. Але, безумовно, він має якості сильного футболіста. Як складеться його доля далі, побачимо.

Мампассі офіційно став гравцем Локомотива – екс-захисник Шахтаря готовий відмовитись від українського громадянства

Російське громадянство? Не знаю всіх нюансів. Адже він грав за юнацьку збірну України. У нього є батьки, напевно, вони вирішуватимуть ці питання. Згоден, що збірна України для нього на цьому етапі тепер уже закрита. Як показує практика, гравці з чемпіонату Росії до збірної України не запрошуються", – зазначив Маркевич у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, український захисник офіційно став гравцем московського Локомотива. За інформацією ЗМІ, російський клуб заплатить 4 млн євро за оборонця. Додамо, що Марк виступає у складі збірної України U-19.

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