Ромеро не просто находится на радаре "львов", а о трансфере должны объявить в ближайшее время, утверждает боливийский журналист Сантьяго Росадо.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24.

По информации источника, это будет полноценный переход, но нынешний клуб 25-летнего центрфорварда Олвейс Реди оставил за собой определенный процент от будущей возможной продажи.

Следует заметить, что Дорни Ромеро прошлый год провел в чемпионате Боливии, где сейчас является лучшим бомбардиром. За 31 сыгранный матч доминиканец забил аж 24 гола.

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