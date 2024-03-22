Главный тренер Карпат Мирон Маркевич не может понять, почему клубы УПЛ получили разрешение на выезд за границу в отличие от представителей низших дивизионов.

"Я считаю, что несправедливо, потому что нет большой разницы между УПЛ и Первой лигой. Тем более там бы поехали от силы две команды. Получилось так, что 16 команд могут ехать, а 2, к сожалению, не могут. Не хочу вдаваться в подробности.

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У нас были запланированы очень хорошие товарищеские матчи – с Валенсией, с Вильярреалом, с Кадисом. Хотели посмотреть там на наших футболистов на таком уровне", – поделился Маркевич на YouTube-канале Карпат.

Напомним, что зимой Карпаты намеревались выехать на зимние сборы в Испанию, однако клуб не получил разрешение на выезд. "Львы" были вынуждены ограничиться подготовкой на полях Украины.

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