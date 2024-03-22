Головний тренер Карпат Мирон Маркевич не може зрозуміти, чому клуби УПЛ отримали дозвіл на виїзд за кордон на відміну від представників нижчих дивізіонів.

"Я вважаю, що несправедливо, тому що немає великої різниці між УПЛ та Першою лігою. Тим більше там би поїхали від сили дві команди. Вийшло так, що 16 команд можуть їхати, а 2, на жаль, не можуть. Не хочу вдаватися в подробиці.

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У нас були заплановані дуже хороші товариські матчі – з Валенсією, з Вільярреалом, з Кадісом. Хотіли подивитися там на наших футболістів на такому рівні", – поділився Маркевич на YouTube-каналі Карпат.

Нагадаємо, що взимку Карпати мали намір виїхати на зимові збори до Іспанії, проте клуб не отримав дозвіл на виїзд. "Леви" були змушені обмежитись підготовкою на полях України.

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