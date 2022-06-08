Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что у киевлян будет преимущество над "горняками", поскольку они не так сильно зависят от иностранных футболистов.

"Вы же понимаете, какие клубы будут противостоять Шахтеру в групповом этапе. Нужно реально смотреть вещи.

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Есть ли у Динамо шансы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через три раунда квалификации? Конечно, хотелось бы. У киевлян сильных потерь нет. Ушли Вербич, но он практически не играл, и де Пена, но это не тот игрок, за которым стоит жалеть. Основной состав остался, поэтому в групповой этап надо пробиваться", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, по итогам сезона 2021/22, который был недоигран из-за начала войны, Шахтер получил право представлять Украину в Лиге чемпионов. Динамо будет пробиваться в групповой турнир через сито квалификации.

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