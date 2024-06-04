Дмитрий Иванисеня может раздавать инструкции о том, как закопать свою репутацию и карьеру.

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Уроженец Кривого Рога прошел школу Шахтера, но дойти до первой команды "горняков" не удалось. Иванисеня по-настоящему расцвел в Заре. Полузащитник регулярно выступал в еврокубках и получил дебютный вызов в национальную сборную. Андрей Шевченко выпустил его в товарищеском матче против Эстонии (ноябрь 2019-го).

Этот матч так и останется для Иванисени единственным за сборную Украины. Летом 2021-го он перебрался в Крылья Советов, за которые выступает по сей день. 30-летний хавбек болтается в "чемпионате болота" и окончательно закрепил статус предателя, хотя имел все шансы построить успешную карьеру.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, которые перешли на темную сторону