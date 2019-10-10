Маркевич обвинил Динамо в неуважении к сборным Украины

Мирон Маркевич жестко наехал на Динамо из-за отсутствия игроков киевлян в сборных Украины U-17, U-18 и U-19.

"В даты ФИФА и УЕФА сборники должны ехать в свои сборные. А Динамо их не отпускает. Так они, видимо, переживают за украинский футбол.

Такого прецедента еще не было. Кому они хуже делают? Только своим ребятам, которые хотят играть за сборные против европейских команд. Не могу понять этого решения.

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Клуб мотивировал свое решение тем, что у них чемпионат. Я, правда, не понимаю, кто следит за чемпионатами U-16, U-17 и так далее. И по большому счету людям все равно, как они сыграют с Шахтером или Днепром. А вот как сборная Украины сыграет с бельгийцами без игроков Динамо или Шахтера болельщикам интересно. Так же футболистам интересно поиграть с хорошими командами.

Так не должно быть. Считаю, что это неуважение к сборным. Только исполком должен решить этот вопрос. Клуб не хочет отпускать игроков и все. Нужно писать в ФИФА и УЕФА, что есть такая ситуация.

Я предлагал исполкому УАФ сделать так, чтобы клубы на любые соревнования юношеских сборных отпускали своих игроков. Это нужно самим футболистам. Также это престиж страны", – цитирует Маркевича Tribuna.com.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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