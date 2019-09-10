Маркевич: Считаю, что средняя линия сборной Украины является одной из лучших в Европе

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич остался доволен разгромом Литвы (3:0) в отборочном цикле Евро-2020.

"Здорово сыграла вся средняя линия. Думаю, что по подбору исполнителей она сейчас одна из лучших в Европе. Важно, что наши полузащитники отлично понимают друг друга, стараются действовать креативно и, чувствуется, что наслаждаются своими действиями...

Украина – Нигерия: Шевченко объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матч

Коноплянка? Считаю, что это правильное решение Андрея Шевченко, ведь по разным причинам у новоиспеченного полузащитника Шахтера в последние месяцы не было игровой практики. Думаю, что именно по этой же причине Шевченко доверил место в старте Сергею Болбату, а не Александру Караваеву", – цитирует Маркевича Команда 1.

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии. Начало в 21:20.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча