toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Маркевич: Считаю, что средняя линия сборной Украины является одной из лучших в Европе

15:03 120 Читати українською
Маркевич: Считаю, что средняя линия сборной Украины является одной из лучших в Европе
Мирон Маркевич / соцсети

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич остался доволен разгромом Литвы (3:0) в отборочном цикле Евро-2020.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Здорово сыграла вся средняя линия. Думаю, что по подбору исполнителей она сейчас одна из лучших в Европе. Важно, что наши полузащитники отлично понимают друг друга, стараются действовать креативно и, чувствуется, что наслаждаются своими действиями...

Украина – Нигерия: Шевченко объявил заявку "сине-желтых" на товарищеский матч

Коноплянка? Считаю, что это правильное решение Андрея Шевченко, ведь по разным причинам у новоиспеченного полузащитника Шахтера в последние месяцы не было игровой практики. Думаю, что именно по этой же причине Шевченко доверил место в старте Сергею Болбату, а не Александру Караваеву", – цитирует Маркевича Команда 1.

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии. Начало в 21:20.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

blog_ava
Зинченко покатался с ветерком по Днепру накануне матча с Нигерией
11:24
497
Теги
Сборная Украины Украина Украина Мирон Маркевич Литва - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
27
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук