Маркевич объяснил, благодаря чему Шахтер может одолеть Бенфику

Бывший тренер Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы Шахтера на победу в двухматчевом противостоянии с Бенфикой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Бенфика уверенно лидирует в чемпионате Португалии. Несмотря на то, что они проиграли последний матч Порту, они все равно на 4 очка впереди. Команда на ходу, очень неплохо выглядит, я смотрел несколько игр. Важно будет, как Шахтер сыграет в обороне, потому что команда в каждой игре пропускала.

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Если тренеру удалось стабилизировать командную игру в обороне, тогда у Шахтера будут хорошие шансы. Нельзя ни в коем случае пропускать дома. В атаке "горняки" выглядят хорошо, а если подтянуть оборону, то могут пройти Бенфику.

Проводить первый официальный матч с таким сильным соперником действительно непросто, но от этого никуда не денешься. Чемпионат Португалии продолжался. Я думаю, что эмоции должны помочь команде, плюс поддержка трибун. Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у Бенфики, наоборот, очень плотный график через игры чемпионата и Кубка. Это может быть козырем для Шахтера", – поделился Маркевич в комментарии Сегодня.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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