Маркевич пояснив, завдяки чому Шахтар може здолати Бенфіку

Колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси Шахтаря на перемогу в двоматчевому протистоянні з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Бенфіка впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії. Незважаючи на те, що вони програли останній матч Порту, вони все одно на 4 очки попереду. Команда на ходу, дуже непогано виглядає, я дивився кілька ігор. Важливо буде, як Шахтар зіграє в обороні, тому що команда в кожній грі пропускала.

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Якщо тренеру вдалося стабілізувати командну гру в обороні, тоді у Шахтаря будуть хороші шанси. Не можна ні в якому разі пропускати вдома. В атаці "гірники" мають гарний вигляд, а якщо підтягнути оборону, то можуть пройти Бенфіку.

Проводити перший офіційний матч з таким сильним суперником дійсно непросто, але від цього нікуди не дінешся. Чемпіонат Португалії тривав. Я думаю, що емоції повинні допомогти команді, плюс підтримка трибун. Зворотною стороною медалі для лісабонців є те, що у Бенфіки, навпаки, дуже щільний графік через ігри чемпіонату і кубка. Це може бути козирем для Шахтаря", – поділився Маркевич в коментарі Сегодня.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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