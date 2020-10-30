"У нас сегодня было много молодых игроков на поле. Мы довольны их игрой, несмотря на то волнения, которое у них присутствовало перед игрой и в начале матча. Но позже и особенно во втором тайме они смогли проявить себя на хорошем уровне.

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Хотя, я уверен, они понимают, что им еще много надо работать. Особенно в физическом аспекте. Они получили бесценный опыт, который им поможет в дальнейшем. Они поняли, какой ритм и какова интенсивность в матчах Премьер-лиги. Особенно в игре с таким соперником.

Я не могу сказать, что первый пенальти – это некий определяющий момент. Естественно забитый гол (с пенальти или нет) – это довольно существенное преимущество для такой команды, как Шахтер. Я очень доволен игрой Олега Кудрика. И команда благодарна ему за такую ​​игру. Он показал высокий уровень. Думаю, эта игра придаст ему уверенности", – цитирует Маркевича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, что перед матчем у наставника азовцев были большие кадровые проблемы. Мариуполь не мог рассчитывать на арендованных у Шахтера игроков, а таких в команде более десятка. Как следствие, на скамейке запасных Маркевич мог рассчитывать лишь на трех игроков и использовал только одну замену.

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