"У нас сьогодні було багато молодих гравців на полі. Ми задоволені їхньою грою, незважаючи на те хвилювання, яке у них було присутнє перед грою і на початку матчі. Але пізніше і особливо в другому таймі вони змогли проявити себе на хорошому рівні.

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Хоча, я впевнений, вони розуміють, що їм ще багато треба працювати. Особливо в фізичному аспекті. Вони отримали безцінний досвід, який їм допоможе в подальшому. Вони зрозуміли, який ритм і яка інтенсивність в матчах Прем'єр-ліги. Особливо в грі з таким суперником.

Я не можу сказати, що перший пенальті – це якийсь визначальний момент. Природно забитий гол (з пенальті чи ні) – це досить суттєва перевага для такої команди, як Шахтар. Я дуже задоволений грою Олега Кудрика. І команда вдячна йому за таку гру. Він показав високий рівень. Думаю, ця гра додасть йому впевненості", – цитує Маркевича прес-служба Маріуполя.

Нагадаємо, що переде матчем у наставника азовців були великі кадрові проблеми. Маріуполь не міг розраховувати на орендованих у Шахтаря гравців, а таких у команді понад десяток. Як наслідок, на лаві для запасних Маркевич міг розраховувати лише на трьох гравців і використав тільки одну заміну.

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