Маркевич: Надоели финалы Кубка Украины между Динамо и Шахтером, теперь шанс получат другие команды

Экс-наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

"Очень хорошо, что Шахтер и Динамо проведут между собой матч на столь ранней стадии. Один из грандов не попадет в полуфинал, а это значит, что клубы, которые ниже классом, получат шанс сыграть в финале.

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Честно говоря, уже надоели финалы между Динамо и Шахтером. Пусть за победу будут соревноваться такие команды, как Карпаты, Заря или Ворскла", – сказал Маркевич в комментарии порталу Экспресс.

Напомним, завтра Шахтер и Динамо встретятся в рамках 14 тура УПЛ. Начало игры – в 17:00.

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