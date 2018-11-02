toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Маркевич: Надоели финалы Кубка Украины между Динамо и Шахтером, теперь шанс получат другие команды

16:44 176 Читати українською
Маркевич: Надоели финалы Кубка Украины между Динамо и Шахтером, теперь шанс получат другие команды
Мирон Маркевич / Фото: соцсети

Экс-наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

"Очень хорошо, что Шахтер и Динамо проведут между собой матч на столь ранней стадии. Один из грандов не попадет в полуфинал, а это значит, что клубы, которые ниже классом, получат шанс сыграть в финале.

Динамо сыграет против Шахтера – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Честно говоря, уже надоели финалы между Динамо и Шахтером. Пусть за победу будут соревноваться такие команды, как Карпаты, Заря или Ворскла", – сказал Маркевич в комментарии порталу Экспресс.

Напомним, завтра Шахтер и Динамо встретятся в рамках 14 тура УПЛ. Начало игры – в 17:00.

Почему Лунин хорошо сделал, а не оставшись в Реале – парадокс украинского вратаря, который установил рекорд

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Кубок Украины Мирон Маркевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
45
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук