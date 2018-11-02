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Маркевич: Набридли фінали Кубка України між Динамо та Шахтарем, тепер шанс отримають слабші команди

16:42 513 Читать на русском
Маркевич: Набридли фінали Кубка України між Динамо та Шахтарем, тепер шанс отримають слабші команди
Мирон Маркевич / Фото: соцмережі

Екс-наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич поділився враженнями від жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

"Дуже добре, що Шахтар і Динамо проведуть між собою матч на такій ранній стадії. Один із грандів не потрапить до півфіналу, а це значить, що нижчі класом клуби отримають шанс зіграти у фіналі.

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Чесно кажучи, вже набридли фінали між Динамо і Шахтарем. Нехай за перемогу змагатимуться такі команди, як Карпати, Зоря або Ворскла", – сказав Маркевич у коментарі порталу Експрес.

Нагадаємо, завтра Шахтар та Динамо зустрінуться в рамках 14 туру УПЛ. Початок гри – о 17:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Мирон Маркевич
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