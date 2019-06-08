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Маркевич: Я бы хотел, чтобы Зозуля был в сборной Украины

13:48 127 Читати українською
Маркевич: Я бы хотел, чтобы Зозуля был в сборной Украины
Роман Зозуля

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал невызов Романа Зозули в сборную Украины.

"Я бы тоже хотел, чтобы Зозуля был в сборной. Я был недавно в Испании и видел его игру в составе Альбасете. Но у сборной Украины есть тренер, который отвечает за результат. Поэтому решение о вызове игроков принимает только он.

"Шевченко говорил, что Сегунда вдвое сильнее УПЛ", – Зозуля признался, почему не вызывается в сборную Украины

Видим, что пока решение Шевченко довериться Яремчуку является правильным, результаты это подтверждают", – сказал Мирон Маркевич.

Ультрас Украины поддерживают возвращение Зозули в сборную – фанаты выпустили видеоролик

Напомним, Зозуля не вызывается в сборную Украины с ноября 2016 года, этот сезон для украинского нападающего является самым результативным в карьере.

Источник: Футбол 24
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Украина Украина Сборная Украины Роман Зозуля Роман Зозуля Мирон Маркевич Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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