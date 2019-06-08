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Маркевич: Я б хотів, щоб Зозуля був у збірній України

13:48 124 Читать на русском
Маркевич: Я б хотів, щоб Зозуля був у збірній України

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував невиклик Романа Зозулі до збірної України.

"Я б теж хотів, щоб Зозуля був у збірній. Я був нещодавно в Іспанії і бачив його гру у складі Альбасете. Але у збірної України є тренер, який відповідає за результат. Тому рішення щодо виклику гравців приймає лише він.

"Шевченко казав, що Сегунда вдвічі сильніша за УПЛ", – Зозуля зізнався, чому не викликається у збірну України

Бачимо, що наразі рішення Шевченка довіритись Яремчуку є правильним, результати це підтверджують", – сказав Мирон Маркевич.

Ультрас України підтримують повернення Зозулі в збірну – фанати випустили відеоролик

Нагадаємо, Зозуля не викликається до збірної України з листопада 2016-го року, цей сезон для українського нападника є найрезультативнішим у кар'єрі.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Збірна України Роман Зозуля Роман Зозуля Україна Україна Мирон Маркевич Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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