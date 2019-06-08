Маркевич: Я б хотів, щоб Зозуля був у збірній України

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував невиклик Романа Зозулі до збірної України.

"Я б теж хотів, щоб Зозуля був у збірній. Я був нещодавно в Іспанії і бачив його гру у складі Альбасете. Але у збірної України є тренер, який відповідає за результат. Тому рішення щодо виклику гравців приймає лише він.

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Бачимо, що наразі рішення Шевченка довіритись Яремчуку є правильним, результати це підтверджують", – сказав Мирон Маркевич.

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Нагадаємо, Зозуля не викликається до збірної України з листопада 2016-го року, цей сезон для українського нападника є найрезультативнішим у кар'єрі.