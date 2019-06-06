"Шевченко говорил, что Сегунда вдвое сильнее УПЛ", – Зозуля признался, почему не вызывается в сборную Украины

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал скандальные подробности своих отношений с тренерским штабом сборной Украины.

"Шевченко сказал, что мне нужна практика, чтобы играть в сборной. Я спросил, куда лучше перейти: в украинский клуб или в Сегунду? Он сказал, что Сегунда в два раза сильнее УПЛ. И если хоть пару матчей сыграю в Райо, то сразу попаду в сборную.

Зозуля: После начала войны практически перестал общаться с футболистами

Когда переходил в Альбасете, то был похожий разговор. Но ни разу никто из тренерского штаба сборной не был на моих матчах, хотя один из тренеров живет в Мадриде. Я был шокирован.

Я хорошо знаю Педро Харо, который 5 лет в Днепре работал. Как можно за все время не сесть на поезд и не приехать за час в Альбасете, чтобы посмотреть какой-то матч?

"Ахметов предлагал втрое большую зарплату", – Зозуля признался, что мог перейти в Шахтер

За два года я сыграл более 60 матчей, почти все в основе. Забил 20 голов, хотя никогда не был бомбардиром. Тренеры меня любили за другие качества.

Сначала я обижался, но сейчас успокоился.

Значит, не подхожу под его стиль, не нравлюсь ему. Может он обижен на меня еще со времен Динамо, что мы были конкурентами. Хотя мне тогда было 17 лет.

Может Шевченко знает, что я говорю все, что думаю. Я не приду и не скажу, что я за то, чтобы в сборной один Пятов играл, а остальные бразильцы. Он прекрасно знает, что я против этого всего", – сказал Зозуля в программе Бомбардир.

Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление