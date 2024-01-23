– К сожалению, с этим пока – неопределенность. До сих пор нет конкретики. На региональном уровне все поддерживают наше желание выступить на турнирах в Испании (февраль), Турции (март), а вот профильное Министерство медлит с предоставлением разрешения на выезд за границу. Хотя мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие наше участие в международных турнирах, в частности, в Испании должны сыграть с норвежским Согндалом, эстонской Левадией, клубами Ла Лиги – Валенсией и Вильярреалом. Более того, эти поединки будут транслироваться по телевидению, и все заработанные средства Карпаты передадут ВСУ.

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– Чем можно объяснить такую нерешительность профильного Министерства?

– Тем, что за границу имеют право выезжать только клубы УПЛ. Как будто те ребята, которые играют в Первой лиге – не украинцы. Тем более что мы даем гарантии, что все футболисты Карпат вернутся на Родину. В конце концов, Карпаты, лидирующие в Первой лиге, сейчас успешно проходят аттестацию, необходимую для выступлений в Премьер-лиге.

– Сколько времени Карпаты еще могут ждать окончательного вердикта профильного Министерства?

– Наш ФК уже проплатил авиабилеты на 9 февраля в Валенсию, забронировали гостиницу. Однако организаторы турнира не могут ждать до последнего дня, им нужна конкретика: приедут Карпаты или нет. Думаю, что у нас в запасе есть еще 3-4 дня. Очень надеюсь, что здравый смысл таки возобладает, – заявил Маркевич в комментарии Sport.ua.

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