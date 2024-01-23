– На жаль, з цим поки що – невизначеність. Досі немає конкретики. На регіональному рівні всі підтримують наше бажання виступити на турнірах в Іспанії (лютий), Туреччині (березень), а от профільне Mіністерство зволікає з наданням дозволу виїзду за кордон. Хоча ми надали всі необхідні документи, які підтверджують нашу участь в міжнародних турнірах, зокрема, в Іспанії повинні зіграти з норвезьким Согндалом, естонською Левадією, клубами Ла Ліги – Валенсією та Вільяреалом. Ба більше, ці поєдинки будуть транслюватися по телебаченню, й всі зароблені кошти Карпати передадуть ЗСУ.

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– Чим можна пояснити таку нерішучість профільного Mіністерства?

– Тим, що за кордон мають право виїжджати тільки клуби УПЛ. Ніби ті хлопці, які грають у Першій лізі – не українці. Тим паче, що ми даємо гарантії, що всі футболісти Карпат повернуться на Батьківщину. Зрештою, Карпати, які лідирують в Першій лізі, зараз успішно проходять атестацію, необхідну для виступів у Прем'єр-лізі.

– Скільки часу Карпати ще можуть чекати на кінцевий вердикт профільного Mіністерства?

– Наш ФК вже проплатив авіаквитки на 9 лютого до Валенсії, забронювали готель. Проте організатори турніру не можуть чекати до останнього дня, їм вже потрібна конкретика: приїдуть Карпати чи ні. Думаю, що в нас в запасі ще є 3-4 дні. Дуже сподіваюся, що здоровий глузд таки візьме гору, – заявив Маркевич у коментарі Sport.ua.

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