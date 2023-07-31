Главный тренер "львов" Мирон Маркевич подтвердил заточенность на достижение поставленной на сезон задачи.

"В кубковом матче против Прикарпатья дадим возможность поиграть другим футболистам и молодежи, проведем ротацию состава.

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Наша основная задача – выход в УПЛ. Мы попробуем достичь чего-то в Кубке Украины, но для меня и команды самое важное – выйти в УПЛ", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Карпаты начали сезон Первой лиги минимальной победой над Хустом. В Кубке Украины команда стартует в среду, 2 августа. Начало встречи с Прикарпатьем в 18:00.

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