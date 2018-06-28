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Маркевич: Думаю, со временем Лунин станет основным голкипером Реала

09:15 41 Читати українською
Маркевич: Думаю, со временем Лунин станет основным голкипером Реала
Мирон Маркевич / Фото Телеграф

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал самый громкий украинский трансфер этого лета, а именно переход Андрея Лунина в мадридский Реал.

"Прежде всего, рад за нашего игрока, перешел в такой солидный клуб. Конечно, для Андрея это серьезный шаг вперед. Он парень трудолюбивый. Сначала Лунин начинал у нас играть в футбольной школе Металлиста. Я его хорошо помню. Позже наши пути пересеклись в Днепре. В обоих клубах с ним работали хорошие тренеры.

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Ну и конечно, большой плюс в том, что Вернидуб в него поверил и дал ему играть. Эти составляющие поспособствовали тому, что Лунин перешел в Реал. Для него, пока, все складывается хорошо. Я ему желаю только успехов. Думаю, что со временем Лунин станет основным голкипером Реала.

У него нет "звездной болезни". Желаю, чтобы он не менялся и был таким, какой он есть. Если Лунин будет продолжать работать над собой, то все у него будет хорошо", - цитирует Маркевича издание FootBoom.

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