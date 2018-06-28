Маркевич: Думаю, з часом Лунін стане основним голкіпером Реала

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич прокоментував найгучніший український трансфер цього літа, а саме перехід Андрія Луніна в мадридський Реал.

"Перш за все, радий за нашого гравця, що перейшов до такого солідного клубу. Звичайно, для Андрія це серйозний крок вперед. Він хлопець працьовитий. Спочатку Лунін починав у нас грати в футбольній школі Металіста. Я його добре пам'ятаю. Пізніше наші шляхи перетнулися в Дніпрі. В обох клубах з ним працювали хороші тренери.

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Ну і звичайно, великий плюс в тому, що Вернидуб в нього повірив і дав йому грати. Ці складові посприяли тому, що Лунін перейшов до Реала. Для нього, поки що, все складається добре. Я йому бажаю тільки успіхів. Думаю, що з часом Лунін стане основним голкіпером Реала.

У нього немає "зіркової хвороби". Бажаю, щоб він не мінявся і був таким, яким він є. Якщо Лунін буде продовжувати працювати над собою, то все в нього буде добре", – цитує Маркевича видання FootBoom.