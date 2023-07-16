"Маркевич действительно был кандидатом на должность тренера. Мы с ним встретились после чемпионата, он подготовил план, как он видит развитие клуба. Мы с ним поговорили, у него прогрессивные идеи, и он показался профессиональным аналитическим специалистом.

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Но готовы ли мы к этим идеям сегодня? Я сомневаюсь. Мы однажды встретились и поняли, что ему будет лучше во Львове, а нам будет тяжело потянуть этот план.



Баннеры фанатов против Маркевича? Мы видели эти баннеры. Я думаю, это эмоции, но болельщики имеют на это право, а мы готовы их слышать, говорить, обсуждать, если нужно. Это жизнь. И если вокруг болото, нет ни волны, ни тучи – это неинтересно. Интересно, когда вокруг море, река, эмоции. Они переживают, мы переживаем, мы вместе болеем за клуб", – сказал Надеин в интервью клубному YouTube-канала.

Напомним, Верес сменил тренера после завершения прошлого сезона. Команду из Ровно возглавил Сергей Лавриненко, сменивший в должности наставника Юрия Вирта. Остап Маркевич сейчас работает в тренерском штабе своего отца, недавно возглавившего львовские Карпаты.

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