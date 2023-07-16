"Маркевич дійсно був кандидатом на посаду тренера. Ми з ним зустрілися після чемпіонату, він підготував план, як він бачить розвиток клубу. Ми з ним поговорили, в нього прогресивні ідеї і він видався професійним аналітичним спеціалістом.

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Але чи ми готові до цих ідей сьогодні? Я сумніваюся. Ми один раз зустрілися і зрозуміли, що йому буде краще у Львові, а нам буде важко потягнути цей план.



Банери фанатів проти Маркевича? Ми бачили ці банери. Я думаю, це емоції, але вболівальники мають на це право, а ми готові їх чути, говорити, обговорювати, якщо треба. Це життя. І якщо навколо болото, нема ні хвильки, ні хмаринки - це нецікаво. Цікаво, коли навколо море, річка, емоції. Вони переживають, ми переживаємо, ми разом вболіваємо за клуб", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Верес змінив тренера після завершення минулого сезону. Команду з Рівного очолив Сергій Лавриненко, який змінив на посаді наставника Юрія Вірта. Остап Маркевич нині працює у тренерському штабі свого батька, який нещодавно очолив львівські Карпати.

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