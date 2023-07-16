Президент Вереса Иван Надеин высказался о целях команды на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги, заявив, что его команда готова бороться со всеми.

"Для нас основная задача – выигрывать в каждой игре. Но место в топ-10 – это будет результат, в который мы реально себя оцениваем.

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Первые два матча с Шахтером и Полесьем? Надо будет в двух матчах набирать три очка минимум. Мы будем непростым соперником для любой команды. И Шахтеру будет непросто, и с Полесьем будем играть на победу.

У нас там не первые два тура, а первые четыре непростых — команды, играющие в еврокубках и находящиеся на пике формы. Но на самом деле каждый матч будет непростым, поэтому должны бороться на поле, демонстрировать характер и достигать результата", – сказал Надеин в интервью клубному YouTube-канала.

Напомним, Верес сменил тренера после завершения прошлого сезона. Команду из Ровно возглавил Сергей Лавриненко, сменивший в должности наставника Юрия Вирта.