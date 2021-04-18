"Если одним словом, то – разочарование. В это трудно поверить, но обе команды умудрились за 90 минут создать лишь несколько голевых моментов.

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Так не должно быть, ведь футбол и интересен, прежде всего, молниеносными атаками, остротой у ворот, а не вялой перепасовкой вблизи штрафной площадки. Еще можно сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но Шахтеру, чтобы сохранить интригу в борьбе за "золото", необходимо было обязательно побеждать.

Сложилось впечатление, что для "горняков" главным было держание мяча, а не нагнетание у ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе Шахтера практически не осталось скоростных игроков, которые могли бы "подрывать" оборонительные редуты соперника. Ранее таким был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться. В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков. Футбол совсем другого уровня и напряжения должен быть в дерби", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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