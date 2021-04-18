"Якщо одним словом, то – розчарування. У це важко повірити, але обидві команди примудрилися за 90 хвилин створити лише кілька гольових моментів.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Так не повинно бути, адже футбол і цікавий, перш за все, блискавичними атаками, гостротою біля воріт, а не млявою перепасовкою поблизу штрафного майданчика. Ще можна зробити знижку динамівцям, які грали по результату, але ж Шахтарю, щоб зберегти інтригу у боротьбі за "золото", необхідно було обов'язково перемагати.

Склалося враження, що для "гірників" головним було тримання м'яча, а не нагнітання поблизу воріт киян. Я це пояснюю тим, що у складі Шахтаря практично не залишилося швидкісних гравців, які могли б "підривати" оборонні редути суперника. Раніше таким був Тайсон, але з ним вирішили достроково розпрощатися. Загалом, очікування не виправдалися. І не лише мої, а й численного загону уболівальників. Футбол зовсім іншого рівня і напруження повинен бути в дербі", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

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