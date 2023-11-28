"Изменения в составе? Пока мы никого не отпускаем, кроме двух бразильцев. А так все 22 января собираются, и мы начинаем первый этап подготовки во Львове. А дальше время покажет.

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Понятно, что вся борьба за выход в УПЛ впереди. Еще есть 10 матчей. У Карпат есть определенный гандикап, но мы будем настраивать всех футболистов и себя на то, что вся борьба впереди. Я бы очень просил не записывать нас, что мы чемпионы мира и так далее. Это очень важно. Мы проиграли Эпицентру, и, наверняка, мои комментарии уже видели. Уже нам вешали медали на шею, и вот получили, как говорится, по ушам. Потому вся борьба впереди. Мы будем серьезно готовиться. Задача – не просто выйти в УПЛ, а занять первое место", – пояснил Маркевич на пресс-конференции.

В заявке Карпат трое бразильцев, но вряд ли что-то угрожает позициям лучшего бомбардира Игора Невеша (8 голов+один ассист в 18 матчах). Очевидно, "львы" простятся с хавбеком Эдуардо Соаресом (45 минут за полсезона) и нападающим Кристианом Ноту (8 матчей, один гол).

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