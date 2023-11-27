Маркевич прокомментировал слухи о безумных долгах Карпат: "Президент посмеялся над этим"
Главный тренер Карпат сохраняет спокойствие на фоне информации о возможных финансовых проблемах клуба.
– Недавно появилась информация, что Карпаты признали правопреемником старых Карпат, и клуб вынужден платить долги. В каком сейчас состоянии развитие этого вопроса?
– Это больше вопрос не ко мне, а к президенту клуба и юристам. Я могу сказать одно – никакой паники в клубе нет, все нормально.
Карпаты определились с местом проведения зимних сборов – Маркевич и Ко могут столкнуться с серьезной проблемой.
То, что пишут о долгах – президент где-то посмеялся над этим и сказал, что все будет нормально. Все, что я могу сказать по этому поводу. Это вопрос не ко мне, но я знаю – никакой паники в Карпатах нет, все нормально, – заверил Маркевич на пресс-конференции.
Напомним, ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что сумма задолженности составляет около 8 миллионов евро/долларов. Позже журналисты "ТаТоТаке" добавили, что Карпаты согласны закрыть долги предыдущих руководителей – "к этому в клубе готовы как морально, так и материально".
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