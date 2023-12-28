Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич хочет видеть фанатов на трибунах, но видит в этом определенную опасность.

"Возвращение болельщиков на трибуны – очень непростой вопрос. Нам всем бы очень хотелось играть с поддержкой трибун.

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Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага", – цитирует Маркевича клубная пресс-служба "львов".

Напомним, Карпаты считаются безоговорочным фаворитом на повышение в классе – на зимнюю паузу "львы" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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