toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Новости ЧМ 2018

Мариуполь вернул Фомина и продлил контракт с Худжамовым

11:50 31 Читати українською
Мариуполь вернул Фомина и продлил контракт с Худжамовым
Руслан Фомин / фото: ФК Мариуполь

Мариуполь объявил о продлении контракта с голкиперами команды Рустамом Худжамовым и Евгением Гальчуком. Кроме того, в клуб возвращается Руслан Фомин.

Нападающий Шахтера Руслан Фомин возвращается в Мариуполь, сообщает официальная страница приазовцев в Facebook.

ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Детали трансфера пока не разглашаются. Вероятнее всего, Фомин перешел на правах свободного агента, поскольку его контракт с Шахтером действовал до конца сезона 2017/18. Нападающий перешел в ряды "горняков" именно из Мариуполя прошлой зимой, однако так и не провел ни одного официального матча.

К слову, Фомин еще раньше отправился с Мариуполем на сборы в Турцию.

Кроме того, Мариуполь продолжил соглашения с двумя вратарями. Новое соглашение Рустама Худжамова действует до лета 2020 года, а Евгения Гальчука – до лета 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

Теги
Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Руслан Фомин Руслан Фомин Рустам Худжамов Рустам Худжамов Євген Гальчук Євген Гальчук Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Петряк перешел в Ференцварош, – СМИ
    Україна — 11:26118 Петряк перешел в Ференцварош, – СМИ
2
час
:
55
мин
Динамо Киев
15:30
Люцерн
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук