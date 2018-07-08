Мариуполь вернул Фомина и продлил контракт с Худжамовым

Мариуполь объявил о продлении контракта с голкиперами команды Рустамом Худжамовым и Евгением Гальчуком. Кроме того, в клуб возвращается Руслан Фомин.

Нападающий Шахтера Руслан Фомин возвращается в Мариуполь, сообщает официальная страница приазовцев в Facebook.

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Детали трансфера пока не разглашаются. Вероятнее всего, Фомин перешел на правах свободного агента, поскольку его контракт с Шахтером действовал до конца сезона 2017/18. Нападающий перешел в ряды "горняков" именно из Мариуполя прошлой зимой, однако так и не провел ни одного официального матча.

К слову, Фомин еще раньше отправился с Мариуполем на сборы в Турцию.

Кроме того, Мариуполь продолжил соглашения с двумя вратарями. Новое соглашение Рустама Худжамова действует до лета 2020 года, а Евгения Гальчука – до лета 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.