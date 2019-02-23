Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

Мариуполь благодаря голам Александра Пихалёнка и Андрея Борячука с пенальти победил Олимпик в матче 19-го тура УПЛ.

Чемпионат Украины 2018/2019, 19-й тур

Мариуполь – Олимпик – 2:1

Голы: Пихалёнок, 45+3 (пен), Борячук, 48 (пен) – Г. Пасич, 26

Уже на первых минутах команды обменялись опасными моментами: Зубков завершил подачу с фланга ударом головой выше ворот, а Матар после ошибки Худжамова разминулся с мячом. В целом же Олимпик начинал острее, заставив Рустама спасать после выстрела Пасича с линии штрафной в девятку и замыкания Дегтярёва вплотную. В конце концов, дело дошло до гола: на 26-й минуте Геннадий Пасич добил мяч в сетку после отскока, однако было очень большое подозрение на офсайд. Крик Шевчука "Алло! Чистый гол! Алло!" подействовал на арбитров, и гости повели в счёте.

Мариуполь после этого забегал и получил шанс сравнять на 34-й минуте – это Борячук пробил рядом с правой штангой после смещения с фланга. Активность хозяев не прошла даром: уже в компенсированное время Махновский сбил в своей штрафной Борячука, рефери назначил пенальти, а Пихалёнок уверенно его реализовал – 1:1.

Во втором тайме Мариуполю удалось забить быстрый гол – и снова с пенальти. Азовцам помог новичок Олимпика Матар, который на 48-й минуте подыграл себе рукой в ​​собственной штрафной, хотя этот эпизод выглядел очень спорно. Андрей Борячук подошел к "точке" и уверенно вывел свою команду вперёд – 2:1. Впрочем, в дальнейшем матч пошел не так весело: на поле проходил типичный футбол УПЛ с большим количеством борьбы и моментами низкого качества.

На 62-й минуте донеччане могли сравнять счёт, но удар головой Дегтярёва прошел мимо ворот. На 85-й же Матар мог реабилитироваться, но с нескольких метров не попал в пустой угол. Пихалёнок конце встречи мог добить Олимпик, но его дальний выстрел парировал Махновский. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

Таким образом, Мариуполь набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице – правда, конкуренты свой матч ещё не сыграли. Олимпик остался на девятой позиции с 19 зачётными баллами.